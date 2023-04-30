В армии Судана согласились продлить режим прекращения огня

Командование армии Судана заявило, что согласно с предложением Сил быстрого реагирования (СБР) продлить режим прекращения огня еще на 72 часа после завершения текущего перемирия.
Ранее Силы быстрого реагирования (СБР) объявили о продлении на 72 часа режима прекращения огня в Судане.
Если бы режим прекращения огня не удалось продлить, срок его действия истёк бы в ночь на понедельник.
Ситуация в Судане осложнилась 15 апреля, когда в столице страны Хартуме и некоторых других городах вспыхнули боестолкновения с применением тяжелого вооружения между армией страны и военизированным формированием - СБР.
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