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Дальнее зарубежье 30.04.2023 23:30

В армии Судана согласились продлить режим прекращения огня

Командование армии Судана заявило, что согласно с предложением Сил быстрого реагирования (СБР) продлить режим прекращения огня еще на 72 часа после завершения текущего перемирия.

Ранее Силы быстрого реагирования (СБР) объявили о продлении на 72 часа режима прекращения огня в Судане.

Если бы режим прекращения огня не удалось продлить, срок его действия истёк бы в ночь на понедельник.

Ситуация в Судане осложнилась 15 апреля, когда в столице страны Хартуме и некоторых других городах вспыхнули боестолкновения с применением тяжелого вооружения между армией страны и военизированным формированием - СБР.

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Тэги: МИР, СУДАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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