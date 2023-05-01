Кандидат в президенты Парагвая от правящей партии одержал победу на выборах

На прошедших в Парагвае президентских выборах уверенную победу одержал кандидат от правящей партии "Колорадо" Сантьяго Пенья, сообщило агентство Associated Press (АР).

За Пенью по итогам подсчета 90% голосов проголосовали 43% избирателей, в то время как его основной соперник от объединения оппозиционных партий Эфраин Алегре набрал только 27% голосов.

Победитель в ожидании объявления официальных результатов заявил своим сторонникам: "Сегодня мы празднуем не личный триумф, мы празднуем победу народа, который своим голосованием выбрал путь социального мира, диалога, братства и национального примирения. Да здравствует Парагвай! Да здравствует партия Колорадо!".

Уходящий президент Марио Абдо Бенитес в соцсетях поздравил Пенью с победой, назвав его "избранным президентом".