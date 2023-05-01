SOCAR в I квартале 2023г незначительно сократила добычу нефти, газодобычу увеличила на 15%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) в январе-марте 2023 года добыла 1 млн 920,491 тыс. тонн нефти, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе компании.

По данным SOCAR, в I-ом квартале 2022 года компанией было добыто 1 млн 930,062 тыс. тонн нефти. Таким образом, спад объема нефтедобычи в январе-марте 2023 года составил 0,5%.

Добыча газа по SOCAR в I-ом квартале 2023 года составила 2 млрд 205 млн 352 тыс. кубометров против показателя аналогичного периода прошлого года на уровне 1 млрд 917 млн 971 тыс. кубометров. Таким образом, компания в январе-марте 2023 года нарастила газодобычу на 15%.

"Среди факторов, определяющих успех в деятельности компании в отчетный период , особое место занимают: укрепление финансовой и деловой устойчивости, повышение операционной эффективности, применение цифровых энергетических технологий, а также усиление безопасности труда. Эффективная деятельность положительно сказалась и на производственных показателях", -говорится в информации.

В 2022 году SOCAR добыла 7 млн 785,286 тыс. тонн нефти (спад на 1,4%), газа - 8 млрд 69,963 млн кубометров (рост на 2,7%).

Н.Аббасова