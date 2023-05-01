Микроавтобус сорвался в овраг на севере Таджикистана, шесть человек погибли

На севере Таджикистана микроавтобус сорвался в 200-метровый овраг, шесть человек погибли, еще трое пострадали, сообщает КЧС республики.
Авария произошла сегодня рано утром на 154 км автотрассы Душанбе - Худжанд - Чанок.
"Водитель автомобиля марки "Starex" во время движения из райцентра Айни в сторону города Пенджикент, не справившись с управлением автотранспортом, вылетел в 200-метровый овраг", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели, спустившись в овраг, извлекли из автомобиля тела водителя и пятерых пассажиров и передали их правоохранительным органам. Двоих детей и женщину с различными травмами доставили в районную больницу Айни.
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