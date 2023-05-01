Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8709 RUR   0.0213 GBR   2.1346 TRY   0.0874

Цена на нефть

28.04 $/bbl +/- WTI 76.78 +2.02 Brent 80.33 +2.11

СНГ 01.05.2023 10:00

Микроавтобус сорвался в овраг на севере Таджикистана, шесть человек погибли

На севере Таджикистана микроавтобус сорвался в 200-метровый овраг, шесть человек погибли, еще трое пострадали, сообщает КЧС республики.

Авария произошла сегодня рано утром на 154 км автотрассы Душанбе - Худжанд - Чанок.

"Водитель автомобиля марки "Starex" во время движения из райцентра Айни в сторону города Пенджикент, не справившись с управлением автотранспортом, вылетел в 200-метровый овраг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели, спустившись в овраг, извлекли из автомобиля тела водителя и пятерых пассажиров и передали их правоохранительным органам. Двоих детей и женщину с различными травмами доставили в районную больницу Айни.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ДТП, ГИБЕЛЬ


Похожие новости


Семь человек погибли, пять пострадали в автокатастрофе на востоке Таджикистана - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az