SOCAR в I квартале 2023г увеличила объемы бурения на 8%

Объем бурения буровых управлений компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-марте 2023 года составил 19,732 тыс. метров, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SOCAR.
"По сравнении с показателем I-го квартала 2022 года SOCAR добилась роста по объемам бурения. Компания пробурила 19,732 тыс. метров, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщили в пресс-службе SOCAR.
Как сообщалось, в 2022 году объем бурения со стороны буровых управлений компании SOCAR составили 73,084 тыс. метра (рост на 18,6%).
Н.Аббасова
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