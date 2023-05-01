SOCAR в I квартале 2023г увеличила объемы бурения на 8%

Объем бурения буровых управлений компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-марте 2023 года составил 19,732 тыс. метров, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SOCAR.

"По сравнении с показателем I-го квартала 2022 года SOCAR добилась роста по объемам бурения. Компания пробурила 19,732 тыс. метров, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщили в пресс-службе SOCAR.

Как сообщалось, в 2022 году объем бурения со стороны буровых управлений компании SOCAR составили 73,084 тыс. метра (рост на 18,6%).

Н.Аббасова