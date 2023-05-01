"MIDA" отбирает подрядчиков для строительства еще 15 жилых домов и детского сада в Бинагади

ООО "MIDA" при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана отбирает компании для строительства еще 15 жилых домов и детского сада на 80 мест на территории площадью 9 га в бакинском поселке Бинагади.
Отбор подрядчиков проводится посредством открытого тендера и включает три лота: строительство многоквартирных жилых зданий № 14, 15, 16 и детского сада на 80 мест (лот № 1); строительство многоквартирных жилых зданий № 17, 18, 19, 20, 21 и 22 (лот № 2), строительство многоквартирных жилых зданий № 23, 24, 25, 26, 27 и 28 (лот № 3).
Стоимость участия в первом лоте составляет 1 тыс. 100 манатов, во втором и третьем - по 1 тыс. 800 манатов.
Телефон для справок: (+99412) 594-54-01, внутренний 239, контактное лицо - Вугар Алиев. E-mail: vugar.aliyev@mida.gov.az.
В тендере могут принять участие компании, за последние три года (2020-2022гг) сдавшие в эксплуатацию на основании Государственной приемной комиссии квартиры в многоквартирных жилых домах общей площадью не менее 15 тыс. кв. м и имеющие финансовый оборот по строительно-монтажным работам не менее 30 млн манатов.
Тендерные предложения компаний принимаются до 17:00 20 июня 2023 года. Вскрытие предложений претендентов состоится 21 июня 2023 года в 15:00.
Ранее "MIDA" объявляла тендеры на строительство в общей сложности 10 жилых домов на территории площадью 9 га в бакинском поселке Бинагади.
Р.Керимов
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