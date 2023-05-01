Новую конституцию Узбекистана на референдуме поддержали 90,21% избирателей

Проект закона о новой конституции Узбекистана на референдуме поддержали 90,21% избирателей, сообщил председатель Центризбиркома республики Зайниддин Низамходжаев.

Проект закона о новой конституции Узбекистана на прошедшем 30 апреля референдуме поддержали, по предварительным данным, 90,21% граждан страны, сообщил Низамходжаев.

Он добавил, что против проголосовали 9,35%.

"В голосовании приняли участие 16 млн 673 тысяч 189 граждан или 84,54%, внесенных в список для голосования", - сказал Низамходжаев в понедельник, передает корреспондент агенства "Интерфакс-Азербайджан" из Ташкента.

Он напомнил, что на референдуме могли принять участие более 19,7 млн граждан Узбекистана, население которого превышает 32,2 млн человек.

Гражданам страны предстояло ответить на единственный вопрос: "Принимаете ли Конституционный закон "О Конституции Республики Узбекистан".

"Референдум прошёл в полном соответствии с международными стандартами и нормами, а также законодательством Узбекистана. Каждый избиратель имел право на свободное волеизъявление", - подчеркнул глава ЦИК.

По его словам, отдельные недостатки, не влияющие на итоговый результат референдума, были своевременно выявлены, "в том числе благодаря вниманию СМИ и общественности, и устранены".

"В целом, нарушения выявлены на 0,01% из всех избирательных участков", - добавил Низамходжаев.

В новой редакции Конституции Узбекистана, которую утвердила Законодательная (нижняя) палата Олий мажлиса (парламента) и одобрил Сенат (верхняя палата парламента) число статей увеличилось со 128 до 155, конституционных норм - с 275 до 434. В целом конституция страны обновится на 65%. Среди поправок - пункт о сокращении численности сенаторов со 100 до 65, о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, о запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.

Действующая конституция была принята в 1992 году, за прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.

А.Азизов