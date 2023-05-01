Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8709 RUR   0.0213 GBR   2.1346 TRY   0.0874

Цена на нефть

28.04 $/bbl +/- WTI 76.78 +2.02 Brent 80.33 +2.11

Дальнее зарубежье 01.05.2023 11:40

Метро и трамваи не работают в Афинах из-за забастовки транспортников

Работники афинского метрополитена вышли в понедельник на 24-часовую забастовку, приуроченную к празднику 1 мая, сообщает греческая газета "Катимерини".

Все три линии столичного метро, а также трамваи не будут работать весь день. Водители автобусов и троллейбусов также присоединились к акции протеста, однако они не будут осуществлять перевозки лишь в ранние утренние и поздние вечерние часы, отмечает издание.

В то же время автобусное сообщение в пригородах Афин, как ожидается, будет функционировать без перебоев.

Газета со ссылкой на столичную полицию также сообщает об ограничениях движения по ряду афинских магистралей, особенно в центре города, в связи с проведением первомайских шествий.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГРЕЦИЯ, ТРАНСПОРТНИКИ, ЗАБАСТОВКА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az