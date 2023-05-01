Метро и трамваи не работают в Афинах из-за забастовки транспортников

Работники афинского метрополитена вышли в понедельник на 24-часовую забастовку, приуроченную к празднику 1 мая, сообщает греческая газета "Катимерини".
Все три линии столичного метро, а также трамваи не будут работать весь день. Водители автобусов и троллейбусов также присоединились к акции протеста, однако они не будут осуществлять перевозки лишь в ранние утренние и поздние вечерние часы, отмечает издание.
В то же время автобусное сообщение в пригородах Афин, как ожидается, будет функционировать без перебоев.
Газета со ссылкой на столичную полицию также сообщает об ограничениях движения по ряду афинских магистралей, особенно в центре города, в связи с проведением первомайских шествий.
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