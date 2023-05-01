Мировые кассовые сборы «Братьев Супер Марио в кино» превысили $1 млрд

Кассовые сборы анимационного фильма «Братья Супер Марио в кино», снятого по мотивам популярной видеоигры 1980-х годов, спустя месяц после премьеры составили более $1 млрд.CNNотмечает, что картина стала десятым за всю историю фильмом, чьи сборы превысили этот показатель.
Как уточняетVariety, спустя 26 дней после выхода в прокат адаптация анимационной видеоигры от Universal, Illumination и Nintendo только в кинотеатрах Северной Америки собрала $490 млн, еще $532 млн — по всему миру. По продажам билетов в кинотеатрах США и Канады картина лидирует четвертый уикенд подряд.
Премьера анимационного фильма о приключениях итальянского водопроводчика состоялась 1 апреля. В широкий прокат картина вышла 5 апреля. За первые пять дней проката она собрала рекордные $204 млн.
Байрамов, Мирзоян и Блинкен обсудили азербайджано-армянское урегулирование
Главы МИД Азербайджана и Армении проводят двухстороннюю встречу в США
Главы МИД Азербайджана и Армении проводят встречу в США с участием Блинкена
Предприниматели, развивающие производство в Карабахе и В.Зангезуре, 10 лет будут получать помощь от государства в оплате коммунальных услуг
Алиев утвердил соглашение с Монтенегро о воздушном сообщении
ГААД получит 2,9 млн манатов на капремонт автодорог в Сабирабаде
Алиев посещает Cальянский район
В штате Нью-Йорк более 3 тыс. единиц оружия сдали по программе обмена на подарочные карты
Швейцария возглавила Совбез ООН, сменив РФ
Противоборствующие стороны в Судане согласны на переговоры - ООН
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
МИД Азербайджана прокомментировал заявления пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян, сделанные в ответ на вопрос “Радио Свобода
«Nar» продолжает создавать новые рабочие места для молодежи
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС