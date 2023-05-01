Референдум в Узбекистане проведен на высоком уровне, соответствовал нормам законодательства - миссия СНГ

Конституционный референдум в Узбекистане прошел организованно и на высоком уровне, нарушений практически не выявлено, заявил глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев.

"По мнению миссии наблюдателей от СНГ процедура голосования проходила в соответствии с действующим законодательством. Миссия считает, что референдум по проекту закона о новой Конституции Узбекистана прошел четко, на высоком организационном уровне в соответствии с действующим законодательством страны. Мы видим высокое технологическое оснащение кампании, что обеспечило оперативность и прозрачность голосования", - сказал Лебедев на брифинге в понедельник в Ташкенте.

Лебедев сообщил, что миссия работала во всех областях страны, не было препятствий для работы наблюдателей.

"В своих отчетах наблюдатели от СНГ не обнаружили значительных нарушений, имелись технические моменты, которые быстро устранялись", - добавил он.

Миссия СНГ по наблюдению на референдуме по проекту закона "О Конституции Республики Узбекистан" начала работать в республике 12 апреля. Всего миссия состояла из 95 членов.

В воскресенье в Узбекистане прошел республиканский референдум по проекту закона о новой конституции.