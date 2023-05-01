В Армению до 4 мая приостановлена подача газа из России

Подача газа из России в Армению временно приостановлена из-за ремонтных работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ-Закавказье", сообщает компания "Газпром Армения".
"С целью проведения плановых ремонтных работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ-Закавказье" в Ставропольском крае России с 1 мая 08:00 до 4 мая 20:00 подача природного газа в Армению прекращена", - отметили в пресс-службе компании.
Сообщается, что газоснабжение потребителей Армении в указанный период будет осуществляться без ограничений за счет внутренних ресурсов.
"Газпром" является единственным поставщиком природного газа в республику. Оператором газотранспортной сети выступает ЗАО "Газпром Армения" - 100%-я "дочка" ПАО "Газпром".
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