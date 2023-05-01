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Происшествия 01.05.2023 12:09

Пограничники Азербайджана с 25 апреля пресекли контрабанду свыше 87 кг наркотиков

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана в период с 25 апреля по 1 мая пресекла контрабандный ввоз в страну в общем объеме свыше 87 кг наркотиков и около 20 тыс. таблеток сильнодействующих наркотических препаратов.

"Погранотряд "Ленкорань" погранвойск ГПС 25 апреля в 23:00 в результате пограничных оперативно-розыскных мероприятий обнаружили и изъяли наркотических средств общим весом 28,1 кг (10,35 кг героина, 8,1 кг опиума, 9,65 кг марихуаны и 1 тыс. таблеток "Метадон М-40"", - говорится в информации.

По данным ГПС, 29 апреля в 00:05 погранотряд "Ленкорань" вблизи села Сепнекаран Ленкоранского района задержал автомобиль марки "Мерседес" с госномером 99-GE-242. При осмотре автомобиля в нем были обнаружены наркотики общим весом 14,67 кг наркотиков (5,115 кг опиума, 9,555 кг марихуаны и 7 тыс. таблеток "Метадон М-40")", - говорится в сообщении ГПС.

Кроме того, 30 апреля в 17:10 погранотряд "Горадиз" в ходе проведения пограничных оперативно-розыскных мероприятий обнаружил и изъял 2,47 кг марихуаны.

В этот же день в 22:20 погранотряд "Гойтепе" близ села Чахырли Имишлинского района обнаружил и изъял наркотических средств общим весом 10,6 кг (5,95 кг марихуаны, 4,35 кг героина, 300 г метамфетамина), и 11,758 тыс. сильнодействующих наркотических препаратов (3,48 тыс. таблеток "Прегабалин-150 мг", 100 таблеток "Габапентин", 5,778 тыс. таблеток "Метадон М-40" и 2,4 тыс. таблеток "Намадол").

"В настоящее время ведется розыск одного подозреваемого, скрывшегося с территории обнаружения наркотиков", - отмечается в информации.

Кроме того, погранотряд "Горадиз" 1 мая в 04:25 задержал автомобиль марки "KIA" с госномером 99-KU-990, при осмотре которого была обнаружена и изъята марихуана общим весом 31,5 кг.

ГПС отмечает, что по данным фактам продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГПС, НАРКОТИКИ, КОНТРАБАНДА


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