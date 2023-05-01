Шахбазов отправился в Брюссель для участия в очередном заседании энергодиалога высокого уровня Азербайджан-Евросоюз

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов отправился с визитом в Бельгию по приглашению комиссара Европейского союза (ЕС) по вопросам энергетики Кадри Симсон.

"Министр Шахбазов и возглавляемая им делегация примут участие в очередном заседании энергодиалога высокого уровня Азербайджан-Евросоюз, которое состоится 2 мая в Брюсселе", - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.

По данным ведомства, в рамках встречи планируется обсудить расширение Южного газового коридора, вопросы сотрудничества в сферах возобновляемой энергетики и энергоэффективности, а также реализацию Меморандума о взаимопонимании о стратегическом партнерстве между Евросоюзом и Азербайджан в области энергетики.

P.Kеримов