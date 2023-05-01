Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8709 RUR   0.0213 GBR   2.1346 TRY   0.0874

Цена на нефть

28.04 $/bbl +/- WTI 76.78 +2.02 Brent 80.33 +2.11

Дальнее зарубежье 01.05.2023 15:30

Стороны конфликта в Судане обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня

Армия Судана и военизированное подразделение Силы быстрого реагирования (СБР) возлагают друг на друга ответственность за нарушения режима прекращения огня, соглашение о продлении которого стороны достигли накануне, сообщает в понедельник The Guardian.

"В армии заявляли о надежде на то, что "боевики" (служащие СБР - ИФ) будут соблюдать соглашение, но они пытались продолжать атаковывать", - пишет издание.

Представители СБР в свою очередь сообщают, что ВВС Судана наносят удары по их позициям.

Газета напоминает, что с 15 апреля, когда разразился конфликт, вооруженные силы Судана и СБР уже неоднократно продлевали режим прекращения огня, однако каждый раз его не соблюдали.

С момента начала конфликта в Судане погибли более 500 человек, более 4,5 тыс. получили ранения. В то же время в ООН полагают, что на деле эти цифры значительно выше.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СУДАН, ПЕРЕМИРИЕ, НАРУШЕНИЯ


Похожие новости


Военные Судана согласились на временное перемирие с противостоящей им группировкой Власти и повстанцы в Южном Судане договорились о прекращении огня

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az