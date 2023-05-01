Стороны конфликта в Судане обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня

Армия Судана и военизированное подразделение Силы быстрого реагирования (СБР) возлагают друг на друга ответственность за нарушения режима прекращения огня, соглашение о продлении которого стороны достигли накануне, сообщает в понедельник The Guardian.

"В армии заявляли о надежде на то, что "боевики" (служащие СБР - ИФ) будут соблюдать соглашение, но они пытались продолжать атаковывать", - пишет издание.

Представители СБР в свою очередь сообщают, что ВВС Судана наносят удары по их позициям.

Газета напоминает, что с 15 апреля, когда разразился конфликт, вооруженные силы Судана и СБР уже неоднократно продлевали режим прекращения огня, однако каждый раз его не соблюдали.

С момента начала конфликта в Судане погибли более 500 человек, более 4,5 тыс. получили ранения. В то же время в ООН полагают, что на деле эти цифры значительно выше.