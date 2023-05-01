Баку и Ташкент договорились расширять производство автомобилей в Азербайджане

Азербайджан и Узбекистан договорились о расширении сотрудничества в сфере производства автотранспортных средств.

"Подписан Меморандум о сотрудничестве между Агентством развития экономических зон, Ассоциацией производителей машин и оборудования и АО "UzAvtoSanoat" Узбекистана по расширению производства автотранспортных средств в Азербайджане", - написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в понедельник в Твиттере.

По его словам, реализация документа будет способствовать развитию машиностроения в Азербайджане.

Подписание документа состоялось по итогам встречи Джаббарова и главы АО "UzAvtoSanoat" Улукбека Розукулова.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития автопроизводства в Азербайджане и экспорт в третьи страны произведенных в стране автомобилей.

Отмечалось, что в Гаджикабульском промышленном квартале будет построен завод по совместному производству автомобилей.

Б.Рустамбеков