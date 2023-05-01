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Происшествия 01.05.2023 16:23

Пограничники Азербайджана в апреле задержали 41 нарушителя госграницы

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в апреле 2023 года задержали 41 человека за нарушение государственной границы республики, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГПС.

Согласно данным ГПС, из 41 нарушителя госграницы 22 являются гражданами Азербайджана.

Кроме того, на контрольно-пропускных пунктах задержано 20 человек с поддельными документами, а также 691 человек - за нарушение правил пограничного режима.

В результате проведенных мер по борьбе с преступностью задержано 260 человек, ранее объявленных в розыск. Кроме этого, также пресечены попытки выезда из страны 446 лиц, которым запрещено покидать Азербайджан, а также въезда 20 лиц, которым запрещен въезд в страну.

"В рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков азербайджанские пограничники изъяли в общей сложности 971,317 кг наркотиков и 25,585 тыс. психотропных таблеток. Сотрудники ГПС в результате мер по противодействию незаконной контрабанде изъяли у правонарушителей имущество и предметы в общей сложности на 28 млн 565,509 тыс. манатов, в том числе пистолетные патроны калибра 9 мм, видеодроны, ювелирные изделия, наркотики и табачные изделия", - подчеркивает ГПС.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГПС, ГРАНИЦА, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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