Пограничники Азербайджана в апреле задержали 41 нарушителя госграницы

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в апреле 2023 года задержали 41 человека за нарушение государственной границы республики, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГПС.

Согласно данным ГПС, из 41 нарушителя госграницы 22 являются гражданами Азербайджана.

Кроме того, на контрольно-пропускных пунктах задержано 20 человек с поддельными документами, а также 691 человек - за нарушение правил пограничного режима.

В результате проведенных мер по борьбе с преступностью задержано 260 человек, ранее объявленных в розыск. Кроме этого, также пресечены попытки выезда из страны 446 лиц, которым запрещено покидать Азербайджан, а также въезда 20 лиц, которым запрещен въезд в страну.

"В рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков азербайджанские пограничники изъяли в общей сложности 971,317 кг наркотиков и 25,585 тыс. психотропных таблеток. Сотрудники ГПС в результате мер по противодействию незаконной контрабанде изъяли у правонарушителей имущество и предметы в общей сложности на 28 млн 565,509 тыс. манатов, в том числе пистолетные патроны калибра 9 мм, видеодроны, ювелирные изделия, наркотики и табачные изделия", - подчеркивает ГПС.

Х.Насирзаде