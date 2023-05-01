Azermash CP и UzAvtoSanoat заложили фундамент нового автомобильного завода в Азербайджане с стоимостью около $52 млн

Церемония закладки фундамента нового автомобильного завода состоялась в понедельник в Гаджикабульском промышленном квартале, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".
Завод по производству легковых автомобилей общей площадью 32 тыс. кв метров на территории 16 га построит предприятие Azermash CP совместно с АО "UzAvtoSanoat" (Узбекистан).
Мощность завода составит 30 тыс. автомобилей в год. На предприятии будет осуществляться сборка, сварка кузовов и покраска автомобилей.
Инвестиции в строительство завода оцениваются в 88 млн манатов ($51,8 млн по текущему курсу $1 - 1,7 манат), число постоянных рабочих мест - 1200.
На заводе будут использоваться технологии США, Италии, Китая, Южной Кореи и Узбекистана.
Предприятие планируется вести в эксплуатацию в мае 2025 года.
Произведенные на заводе автомобили будут реализовываться как на внутреннем рынке, так и направляться на экспорт.
Гаджикабульский промквартал создан распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 25 июля 2017 года на участке площадью 20 га в Гаджикабульском районе. В последствии в мае 2020 года очередным распоряжением президента территория Гаджикабульского промышленного квартала была увеличена еще на 40 га.
Б.Рустамбеков
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