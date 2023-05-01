ГААД получит 2,9 млн манатов на капремонт автодорог в Сабирабаде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог в городе Сабирабаде. Документ опубликован на сайте главы государства. Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели из предусмотренного в госбюджете на 2023 год Резервного фонда президента выделяется 2,9 млн манатов. P.Kеримов

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