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Дальнее зарубежье 01.05.2023 16:58

Взрывустройство сработало на пути следования автомобиля с генпрокурором Болгарии

Взрыв прогремел в понедельник на пути следования кортежа, в котором находился автомобиль с главным прокурором Болгарии Иваном Гешевым, сообщает Болгарское национальное телевидение.

"Инцидент произошел на автотрассе между столицей страны Софией и городом Самоков, который расположен южнее. Пострадавших в результате инцидента нет", - сообщило телевидение со ссылкой на генерального секретаря в МВД Болгарии Петра Тодорова.

По поступающим данным, сильный звук взрыва слышали люди, находившиеся в это время неподалеку. Собеседники телевидения сообщили, что на месте происшествия обнаружены осколки.

Автотрасса в настоящее время перекрыта. На месте происшествия работают сотрудники полиции, жандармерии и подразделения МВД по борьбе с организованной преступностью. Сформирован оперативный штаб, в работе которого принимают участие представители всех упомянутых служб.

Ожидается, что во вторник и.о. премьер-министра Болгарии Гылыб Донев проведет в МВД совещание, на котором обобщат полученную информацию.

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Тэги: БОЛГАРИЯ, ГЕНПРОКУРОР, ИНЦИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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