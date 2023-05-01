Взрывустройство сработало на пути следования автомобиля с генпрокурором Болгарии

Взрыв прогремел в понедельник на пути следования кортежа, в котором находился автомобиль с главным прокурором Болгарии Иваном Гешевым, сообщает Болгарское национальное телевидение.

"Инцидент произошел на автотрассе между столицей страны Софией и городом Самоков, который расположен южнее. Пострадавших в результате инцидента нет", - сообщило телевидение со ссылкой на генерального секретаря в МВД Болгарии Петра Тодорова.

По поступающим данным, сильный звук взрыва слышали люди, находившиеся в это время неподалеку. Собеседники телевидения сообщили, что на месте происшествия обнаружены осколки.

Автотрасса в настоящее время перекрыта. На месте происшествия работают сотрудники полиции, жандармерии и подразделения МВД по борьбе с организованной преступностью. Сформирован оперативный штаб, в работе которого принимают участие представители всех упомянутых служб.

Ожидается, что во вторник и.о. премьер-министра Болгарии Гылыб Донев проведет в МВД совещание, на котором обобщат полученную информацию.