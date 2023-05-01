Алиев утвердил соглашение с Монтенегро о воздушном сообщении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение с Монтенегро о воздушном сообщении. Документ опубликован в понедельник на сайте главы государства. Межправительственное соглашение было подписано 4 февраля текущего года в Баку. P.Kеримов

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