Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение с Монтенегро о воздушном сообщении.
Документ опубликован в понедельник на сайте главы государства.
Межправительственное соглашение было подписано 4 февраля текущего года в Баку.
P.Kеримов
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