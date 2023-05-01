Уставный фонд TABIB определен в размере 100 тыс. манатов - указ президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об утверждении устава Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TABIB).
Согласно указу, сумма уставного фонда TABIB составляет 100 тыс. манатов.
Имущество TABIB формируется за счет уставного фонда, имущества, переданного учредителем, а также за счет средств, выделенных из госбюджета и фонда ОМС, за счет доходов, полученных от его деятельности, пожертвований, грантов, привлеченных инвестиций и других средств, не запрещенных законодательством.
Органами управления TABIB являются наблюдательный совет и исполнительный директор. Совет осуществляет общее руководство и надзор за TABIB, состоит из 5 членов, включая председателя.
Основной деятельностью Объединения является: осуществление контроля над работой медицинских учреждений, качеством и доступностью медицинских услуг, оказываемых в медучреждениях, координация их деятельности, а также повышение качества и адаптации медицинских услуг к современным требованиям.
Согласно документу, TABIB поручено в месячный срок утвердить структуру, фонд оплаты труда, численность работников и размер их зарплаты.
Кабмину страны поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.
Текст указа опубликован на сайте главы государства.
Х.Насирзаде
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