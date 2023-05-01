Проект закона о новой конституции Узбекистана поддержали более 90,2% избирателей

Проект закона о новой конституции Узбекистана на прошедшем 30 апреля референдуме поддержали 90,2% участников голосования, сообщил в понедельник председатель Центризбиркома республики Зайниддин Низамходжаев.

"За принятие закона "О конституции Республики Узбекистан" проголосовали 90,2% или 15 млн 34 тыс. 608 граждан, принявших участие в голосовании", - заявил Низамходжаев в понедельник, подводя окончательные итоги голосования , передает корреспондент агенства "Интерфакс-Азербайджан" из Ташкента.

Он также сообщил, что против проекта закона проголосовали 9,35% или 1 млн 558 тыс. 817 избирателей. ЦИК Узбекистана признал 73 тыс. 672 бюллетеней недействительными.

По уточненным данным, явка на плебисцит составила 84,5%, или 16 млн 667 тыс. 97 граждан Узбекистана, в том числе 611 тыс. 320 - досрочно.

"Референдум считается состоявшимся и вопрос, вынесенный на референдум, признается принятым, так как согласно законодательству за него проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании", - объявил итоги глава ЦИК.

Он также пояснил, что закон вступит в силу со дня официального опубликования в течение десяти дней после голосования итогов референдума.

В воскресенье в Узбекистане прошел республиканский референдум по проекту закона о новой конституции. Проголосовать на референдуме могли более 19,7 млн граждан Узбекистана, население которого превышает 36,2 млн человек. Гражданам страны предстояло ответить на единственный вопрос: ответить на один вопрос: "Принимаете ли Конституционный закон "О Конституции Республики Узбекистан".

В новой редакции Конституции Узбекистана, которую утвердила Законодательная (нижняя) палата Олий мажлиса (парламента) и одобрил Сенат (верхняя палата парламента) число статей увеличилось со 128 до 155, конституционных норм - с 275 до 434. В целом конституция страны обновится на 65%. Среди поправок - пункт о сокращении численности сенаторов со 100 до 65, о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, о запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.

Действующая конституция была принята в 1992 году, за прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.

А.Азизов