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01.05.2023 17:42

«Nar» продолжает создавать новые рабочие места для молодежи

«Nar» принял участие в 11-й выставке карьеры, организованной в Университете ADA. Главная цель выставки, ставшей уже традиционной, – собрать вместе студентов и выпускников и поддержать их в установлении профессиональных отношений с работодателями, а также облегчить работодателям поиск квалифицированных кадров.

Во время карьерной ярмарки около 1500 студентов и выпускников ADA узнали о различных карьерных возможностях, предлагаемых компаниями и учреждениями. Отдел кадров «Nar», в свою очередь, проинформировал будущих специалистов о реальных требованиях к их профессиям в рабочей среде. Также сотрудники компании поддержали молодых людей, желающих продолжить карьеру в сфере телекоммуникаций, проинформировав их об актуальных вакансиях. Вопросы студентов, желающих воспользоваться стипендиальной программой и программой опыта мобильного оператора были также отвечены.

Следует отметить, что поддержка развития образования является одним из основных направлений общественной деятельности «Nar». Здесь вы можете ознакомиться с масштабными проектами мобильного оператора в этой сфере.

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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