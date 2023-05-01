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Внешняя политика 01.05.2023 18:05

Глава МИД Азербайджана в Арлингтоне проводит встречу с госсекретарем США

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник проводят встречу в Арлингтоне, сообщили МИД Азербайджана в твиттере.

"В Арлингтоне началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и государственного секретаря США Энтони Блинкена", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, БАЙРАМОВ, БЛИНКЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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