Глава МИД Азербайджана в Арлингтоне проводит встречу с госсекретарем США

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник проводят встречу в Арлингтоне, сообщили МИД Азербайджана в твиттере. "В Арлингтоне началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и государственного секретаря США Энтони Блинкена", - отметили во внешнеполитическом ведомстве. Р.Керимов

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