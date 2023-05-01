Глава МИД Азербайджана в Арлингтоне проводит встречу с госсекретарем США

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник проводят встречу в Арлингтоне, сообщили МИД Азербайджана в твиттере.
"В Арлингтоне началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и государственного секретаря США Энтони Блинкена", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Р.Керимов
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