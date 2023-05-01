Предприниматели, развивающие производство в Карабахе и В.Зангезуре, 10 лет будут получать помощь от государства в оплате коммунальных услуг

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился об оказании предпринимателям, занимающимся производственной деятельностью на освобожденных территориях страны, материальной помощи в использовании коммунальных услуг.
Соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте главы государства.
Согласно документу, с 1 января 2023 года и в течение 10 лет 20% от суммы ежемесячных обязательств данной категории предпринимателей по коммунальным платежам (за услуги по снабжению газом, электричеством, водой и за канализацию) в соответствии с тарифами будет выплачиваться из государственного бюджета.
Президент поручил кабинету министров Азербайджана в течение 15 дней утвердить правила выплаты вышеуказанной материальной помощи и обеспечить включение средств, необходимых для этих целей, в проекты государственного бюджета соответствующих лет.
Также правительству предписано информировать президента страны об исполнении указа один раз в год - ежегодно до 1 апреля.
Министерству экономики по согласованию с министерствами финансов и энергетики в пятнадцатидневный срок поручено представить в кабинет министров предложения по средствам, необходимым в 2023 году для реализации данного указа.
Н.Аббасова
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