МИД Азербайджана прокомментировал заявления пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян, сделанные в ответ на вопрос “Радио Свобода

Абсурдные заявления, сделанные пресс-секретарем МИД Армении Ани Бадалян в ответ на вопросы “Радио Свобода” об учреждении пограничного контрольно-пропускного пункта (ППП) на Лачинской дороге, о ВС Армении на территории Азербайджана, о том, что 8 сёл все еще находятся под оккупацией, не имеют под собой никаких оснований и мы категорически отвергаем их.

Легитимное решение и шаг Азербайджана об учреждении на границе на своей суверенной территории ППП соответствуют всем принципам и нормам международного права. Вмешательство Армении в это решение Азербайджана недопустимо.

Как видим, армянская сторона, комментируя акции протеста на Лачинской дороге, забыла, что указанные акции направлены против использования дороги для незаконной деятельности и военных провокаций, и до сих пор не гнушается неверно истолковывать временное решение Международного суда.

Армянская сторона до сих пор не может переварить тот факт, что суд отклонил два основных иска Армении, в которых говорилось, что акции протеста азербайджанских эко-активистов якобы “организованы азербайджанским правительством” и что “Азербайджан перекрыл доступ к природному газу и другим коммунальным услугам (например, электроэнергии и интернета)”.

Вызывает сожаление тот факт, что армянская сторона уклонилась от вопроса о минных угрозах против Азербайджана за последние 30 лет и сняла с себя обязательства. Последние судебные слушания по этому вопросу еще раз показали, что сообщения Армении международным организациям о том, что она не производит и не закапывает мины, основаны на лжи. При этом совершенно неверно истолковывать решение суда о сохранении решения по существу в вопросе о минах на более поздний срок как отказ суда в рассмотрении дела. Понятно, что это временное решение не освобождает Армению от таких нарушений обязательств, как размещение мин и минных ловушек на территории Азербайджана, перевозка мин производства 2021 года на территорию Азербайджана с использованием Лачинской дороги, а также непредставление реальных карт о заминированных территориях.

Обвинения в агрессии со стороны Азербайджана, “этнической чистке” и оккупации сел, принадлежащих Армении, абсурдны, учитывая то, что с момента обретения независимости Армения, вопреки нормам и принципам международного права, совершила военную агрессию и массовые убийства против международно признанных территорий Азербайджана, опустошила оккупированные города и сотни сел, провела этнические чистки против азербайджанцев, изгнала сотни тысяч населения со своих родных земель, не выполнила 4 резолюции Совета Безопасности ООН.

В рамках обязательства, которое Армения взяла на себя при подписании трехстороннего заявления, Армения вместо освобождения селений Кярки Садаркского района Нахчыванской АР и сел Софулу, Бархударлы, Баганис Айрым, Гызыл Гаджилы, Юхары и Ашагы Аскипара, Хейримли Газахского района, ставит под сомнение принадлежность указанных сёл Азербайджану, что показывает, что эта страна не отказывается от территориальных претензий к Азербайджану.

Заявление пресс-секретаря МИД Армении о том, что на территории Азербайджана нет вооружённых сил Армении идёт в разрез с заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что война была проиграна в связи с существованием в Армении “5-й колонны”, и что война велась вооружёнными силами Армении, что всё военное командование подчиняется Минобороны Армении, и свидетельствует о том, что внешняя политика этой страны построена на лжи. Ведение правоохранительными органами самой Армении уголовных дел в отношении лиц, долгое время представленных именно как военнослужащие так называемого сепаратистского режима, является наглядным доказательством того, что эти военные подчиняются именно Армении.

Азербайджан еще раз призывает Армению отказаться от территориальных претензий к Азербайджану. Обеспечение мира и стабильности в регионе зависит от уважения Арменией территориальной целостности и суверенитета Азербайджана