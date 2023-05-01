Мирзоян обсудил с Блинкеном урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в Вашингтоне обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопросы региональной безопасности.
"Были обсуждены вопросы стабильности и безопасности в регионе, процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном", - сообщает пресс-служба МИД Армении.
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