Мирзоян обсудил с Блинкеном урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в Вашингтоне обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопросы региональной безопасности. "Были обсуждены вопросы стабильности и безопасности в регионе, процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном", - сообщает пресс-служба МИД Армении.

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