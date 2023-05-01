Главы МИД Азербайджана и Армении проводят встречу в США с участием Блинкена

В Вашингтоне началась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна при участии госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщили в МИД Армении.

До этого Байрамов и Мирзоян по отдельности провели встречу с Блинкеном.