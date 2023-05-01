В Азербайджане мирный житель подорвался на мине в Джебраильском районе

Гражданин Азербайджана подорвался на мине на территории Джебраильского района.

"Занимающийся животноводством житель села Газахлар Физулинского района Огтай Алышев 1964 года рождения, скончался в понедельник, подорвавшись на противотанковой мине на территории населенного пункта Джоджуг Мерджанлы", - говорится в совместном сообщении МВД и Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

По данным ведомств, Алышев, двигаясь верхом на лошади, попал на неочищенную от мин территорию, где и произошел взрыв.

Н.Аббасова