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Происшествия 01.05.2023 19:05

В Азербайджане мирный житель подорвался на мине в Джебраильском районе

Гражданин Азербайджана подорвался на мине на территории Джебраильского района.

"Занимающийся животноводством житель села Газахлар Физулинского района Огтай Алышев 1964 года рождения, скончался в понедельник, подорвавшись на противотанковой мине на территории населенного пункта Джоджуг Мерджанлы", - говорится в совместном сообщении МВД и Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

По данным ведомств, Алышев, двигаясь верхом на лошади, попал на неочищенную от мин территорию, где и произошел взрыв.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНА, ВЗРЫВ, ЖЕРТВА


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