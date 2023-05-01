В Азербайджане выявлено 6 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 6 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 386, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее был зарегистрировано 26 случаев.
За 24 часа от COVID-19 умер один человек.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 242 человека, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 820 тыс. 873 человека (+6 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 271 человек.
За сутки медики провели 679 тестов на коронавирус против 753 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 590 тыс. 936 тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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