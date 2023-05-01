Турецкий военный самолет пятого поколения получил название KAAN - Эрдоган

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в понедельник на территории центра аэрокосмической компании TUSAS в районе Кахраманказан в Анкаре, объявил, что турецкий военный самолет пятого поколения получил название KAAN.

В рамках мероприятия были представлены самые последние разработки военного авиастроения Турции, в том числе самолет HURJET, вертолет ATAK-2, ударный БПЛА ANKA-3 и отечественный самолет пятого поколения, сообщает агентство "Anadolu".

Эрдоган отметил, что испытания KAAN планируется завершить в течении ближайших лет, после чего самолет с самыми передовыми характеристиками будет передан ВВС Турции. "После принятия на вооружение самолета KAAN, Турция войдет в число пяти стран мира, производящих самолеты пятого поколения", - подчеркнул политик.

Президент привлек внимание и к проекту самолета Hurjet отечественной разработки. "Hurjet вскоре будет принят на вооружение ВС Турции. Этот самолет будет дислоцирован и на борту флагмана ВМС - TCG Anadolu. Hurjet будет оснащен отечественными радарами и турецким вооружением, что позволит также частично заменить парк F-16 ВВС Турции", - сказал президент.

Эрдоган сообщил, что Турция наладила производство еще одного отечественного самолета - Hurkus для нужд дружественных стран и союзников. "Уже сегодня можно называют производственную площадку Hurkus - международной платформой. Первые [самолеты] вскоре будут переданы Нигеру и Чаду", - сказал президент.

Кроме того, Эрдоган объявил, что на ближайшие дни намечен первый полет нового ударного дрона турецкой разработки ANKA-3. Эта разработка призвана выполнять важные задачи, указал политик.

Президент напомнил, что за последние годы в Турции были воплощены в жизнь многие крупные оборонные проекты, а в течении последних недель на суд общественности представлены новый танк Altay, флагман ВМС - десантный корабль TCG Anadolu и вертолет GOKBEY.

"Благодаря 20 годам усилий, уровень импортозамещения Турции в оборонной сфере достиг 80 процентов. Однако мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Последуют новые инициативы", - заверил политик.

Глава государства отметил, что разработки турецких оборонных компаний экспортируются сегодня в десятки стран мира. "Речь идет о широком перечне продукции: от БПЛА Bayraktar TB-2 до ANKA", - пояснил Эрдоган.