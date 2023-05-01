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Внешняя политика 01.05.2023 20:18

Главы МИД Азербайджана и Армении проводят двухстороннюю встречу в США

В США проходит двухсторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.

"Встреча между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении началась в Национальном учебном центре им. Джорджа Шульца в Арлингтоне, организованная госсекретарем США Энтони Блинкеным", - сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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