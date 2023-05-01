Генсек ООН в Катаре проводит встречу по Афганистану со спецпредставителями более чем 20 стран

Генсек ООН Антониу Гутерриш и спецпредставители более чем 20 стран участвуют во встрече по Афганистану в Дохе, сообщил в понедельник представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик.

"Генсек ООН сегодня в Дохе. Сейчас он начал первую сессию, рабочий ужин, в рамках встречи, которую он проводит со спецпредставителями по Афганистану, чтобы достичь общих точек соприкосновения по ключевым вопросам", - сказал Дюжаррик на брифинге.

Он отметил, что речь, в частности, идет о борьбе с терроризмом и ситуации с правами человека, в особенности - с правами женщин.

По словам Дюжаррика, цель этой встречи - "достичь общего понимания с международным сообществом, как взаимодействовать с "Талибаном" (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) по этим вопросам".

Дюжаррик добавил, что среди стран, которые принимают участие во встрече, - Китай, Франция, Германия, Индия, Иран, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция.