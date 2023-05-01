Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8709 RUR   0.0213 GBR   2.1346 TRY   0.0874

Цена на нефть

28.04 $/bbl +/- WTI 76.78 +2.02 Brent 80.33 +2.11

Дальнее зарубежье 01.05.2023 21:00

Генсек ООН в Катаре проводит встречу по Афганистану со спецпредставителями более чем 20 стран

Генсек ООН Антониу Гутерриш и спецпредставители более чем 20 стран участвуют во встрече по Афганистану в Дохе, сообщил в понедельник представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик.

"Генсек ООН сегодня в Дохе. Сейчас он начал первую сессию, рабочий ужин, в рамках встречи, которую он проводит со спецпредставителями по Афганистану, чтобы достичь общих точек соприкосновения по ключевым вопросам", - сказал Дюжаррик на брифинге.

Он отметил, что речь, в частности, идет о борьбе с терроризмом и ситуации с правами человека, в особенности - с правами женщин.

По словам Дюжаррика, цель этой встречи - "достичь общего понимания с международным сообществом, как взаимодействовать с "Талибаном" (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) по этим вопросам".

Дюжаррик добавил, что среди стран, которые принимают участие во встрече, - Китай, Франция, Германия, Индия, Иран, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ООН, АФГАНИСТАН, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Совет безопасности осудил запрет на работу афганских женщин в ООН Около 85% населения Афганистана живет за чертой бедности - ООН В ООН просят талибов разрешить афганским женщинам работать в организации Миссия ООН в Афганистане раскритиковала запрет талибов на работу женщин в Организации В ООН заявляют о серьезном недофинансировании ее операций в Афганистане Гутерриш призвал талибов отменить решение о запрете женщинам работать в учреждениях ООН в Афганистане В ООН возмущены решением талибов запретить афганкам работать в учреждениях организации ООН заявляет, что из-за нехватки средств вынуждена сократить продовольственную помощь миллионам афганцев ООН запросила $4,62 млрд для гуманитарной помощи Афганистану в 2023г ООН призывает защитить права афганских журналистов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az