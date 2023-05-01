Байрамов, Мирзоян и Блинкен обсудили азербайджано-армянское урегулирование

Главы МИД Азербайджана, Армении и госсекретарь США на встрече в Вашингтоне обсудили процесс урегулирования отношений между Баку и Ереваном. "1 мая в столице США Вашингтоне состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна при участии госсекретаря США Энтони Блинкена. Были обсуждены вопросы, касающиеся ситуации с безопасностью в регионе, процесса урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном", - сообщает пресс-служба МИД Армении.

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