Швейцария возглавила Совбез ООН, сменив РФ

Швейцария в мае впервые в своей истории возглавила Совет безопасности ООН, сменив на месте председателя Россию.

"Одномесячное председательство Швейцарии позволит ей выдвинуть на первый план свои тематические приоритеты построения прочного мира и защиты гражданского населения и придать импульс работе Совета Безопасности", - указывается в заявлении Министерства иностранных дел Швейцарии, посвященному началу председательства.

Отмечается, что Швейцария в ходе своего председательства планирует провести ряд мероприятий, связанных с ее внешнеполитическими приоритетами.

В начале мая запланированы дебаты на тему развития устойчивого мира, на которых будет председательствовать министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис. Они будут направлены на определение путей усиления роли Совета Безопасности, ООН и других участников в укреплении доверия и предотвращении вооруженных конфликтов.

Кроме того, в конце месяца президент страны Ален Берсе будет председательствовать на дебатах о гражданской защите населения. Там также будут присутствовать генсек ООН Антониу Гутерреш и президент МККК Мирьяна Сполярич-Эггер. Дебаты будут сосредоточены на влиянии конфликта на голод среди гражданского населения.

Также в конце мая будет отмечаться 75-летие миротворческой деятельности ООН. Ожидается, что глава Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии Виола Амхерд выступит от имени Швейцарии в Нью-Йорке, чтобы рассказать о выдающихся достижениях миротворцев ООН численностью до 100 000 человек, которые развернуты по всему миру, работая в опасных условиях для предотвращения конфликтов, защиты гражданского населения, продвижения политических решения и поддержки демократические процессы.