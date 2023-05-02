Три ракеты были выпущены из сектора Газа по территории Израиля

Три ракеты были выпущены по Израилю во вторник с территории сектора Газа, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соцсети.

По данным военных, все ракеты упали на открытой местности, системы ПВО не были задействованы.

Местные СМИ сообщают, что в городах на юге Израиля звучат сирены.

После того, как стало известно, что в израильской тюрьме скончался высокопоставленный член "Исламского джихада" Хадер Аднан, представители "Исламского джихада" предупредили, что Израиль "заплатит высокую цену" за его смерть, пишет "Джерузалем пост"

В связи со смертью Аднана "Исламский джихад" призвал к массовым протестам в Газе и на Западном берегу, пишет издание.