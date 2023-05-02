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Дальнее зарубежье 02.05.2023 09:19

Вашингтон верит в возможность достижения мира между Азербайджаном и Арменией

Вашингтон, будучи принимающей стороной переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном, надеется способствовать урегулированию отношений между Баку и Ереваном, заявил представитель госдепа Ведант Патель.

"США рады принимать глав МИД Армении и Азербайджана для того, чтобы поспособствовать переговорам", - сказал он на брифинге.

Он добавил, что США считают прямой диалог между странами "ключевым фактором для решения проблемы и достижения длительного мира".

Кроме того, Патель отметил, что Вашингтон верит в возможность достижения мира между Азербайджаном и Арменией.

"Мы верим, что мир возможен между этим двумя странами", - сказал он.

Накануне в МИД Азербайджана сообщили, что министр иностранных дел Джейхун Байрамов по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена отправился с рабочим визитом в США для "переговоров по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией".

Ранее в понедельник в МИД Армении сообщили, что в Вашингтоне состоялась встреча Мирзояна, Блинкена и Байрамова. "Были обсуждены вопросы, касающиеся ситуации с безопасностью в регионе, процесса урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном", - сообщает пресс-служба МИД Армении.

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Тэги: США, ГОСДЕП, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ


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