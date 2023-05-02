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Дальнее зарубежье 02.05.2023 09:24

Аэропорт сирийского Алеппо приостановил работу из-за ракетной атаки

Аэропорт Алеппо в Сирии приостановил работу в результате ударов с воздуха в ночь на вторник, передают сирийские СМИ.

По данным агентства САНА, ссылающегося на военных, "авиаудары были нанесены по международному аэропорту в городе Алеппо на севере Сирии рано утром во вторник, в результате чего погиб один сирийский солдат, а работа аэропорта нарушена".

Отмечается, что пятеро военных и двое гражданских получили ранения.

Сирийские средства ПВО сбили часть ракет, утверждают в Дамаске.

СМИ сообщают, что авиаудар нанесли ВВС Израиля. Немедленных заявлений израильских властей по поводу ударов пока не поступало. Чаще всего они не комментируют такие операции.

Израиль периодически наносит удары по территории Сирии. Как правило, целями ударов становятся иранские военные советники или склады с боеприпасами и другие объекты, принадлежащие поддерживающей Дамаск ливанской группировке "Хезболла".

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Тэги: СИРИЯ, АЭРОПОРТ, АТАКА, СИТУАЦИЯ


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