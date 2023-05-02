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Дальнее зарубежье 02.05.2023 09:35

Премьер Японии намерен посетить Сеул

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в воскресенье планирует прибыть в Южную Корею с двухдневным визитом и встретиться с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем, сообщает агентство "Киодо".

"Будет хорошая возможность откровенно обменяться мнениями о путях развития двусторонних отношений и о быстро меняющейся международной обстановке", - заявил Кисида журналистам.

В свою очередь, южнокорейское агентство "Ренхап" отмечает, что предстоящий визит Кисиды является признаком постепенного "потепления в двусторонних отношениях".

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПРЕМЬЕР, ЮЖКОРЕЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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