Премьер Японии намерен посетить Сеул

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в воскресенье планирует прибыть в Южную Корею с двухдневным визитом и встретиться с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем, сообщает агентство "Киодо".
"Будет хорошая возможность откровенно обменяться мнениями о путях развития двусторонних отношений и о быстро меняющейся международной обстановке", - заявил Кисида журналистам.
В свою очередь, южнокорейское агентство "Ренхап" отмечает, что предстоящий визит Кисиды является признаком постепенного "потепления в двусторонних отношениях".
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