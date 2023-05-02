Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8674 RUR   0.0212 GBR   2.1253 TRY   0.0874

Цена на нефть

01.05 $/bbl +/- WTI 75.66 -1.12 Brent 79.31 -1.02

Дальнее зарубежье 02.05.2023 09:44

Не менее шести человек стали жертвами пыльной бури в американском Иллинойсе

Пыльная буря в американском штате Иллинойс в понедельник стала причиной многочисленных автомобильных аварий, в результате которых погибли, по меньшей мере, шесть человек, передает Associated Press.

"По меньшей мере, шесть человек погибли, более 30 человек (...) доставлены в больницы с травмами", - сообщили в полиции штата.

По данным полицейских, в ДТП участвовали "от 40 до 60 автомобилей и несколько тягачей с прицепами, два из которых загорелись".

"Причиной аварий стал сильный ветер, сдувающий пыль с сельхозполей по обе стороны дороги, что привело к нулевой видимости", - отмечают в полиции.

По данным Национальной метеорологической службы, скорость ветра во время бури колебалась от 56 до 74 км/ч.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, БУРЯ, ДТП, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Жители западных и северных районов США готовятся к снежной буре, закрыты школы и офисы Снежная буря на юго-востоке США привела к отмене более 1,6 тыс. авиарейсов Мощная снежная буря обрушилась на Атлантическое побережье США, в ряде штатов введен режим ЧС Нью-Йорк парализован ввиду приближения снежной бури, горожане сметают еду с полок магазинов Буря оставила без электричества 400 тыс. человек на северо-востоке США Жертвами бури на западе США стали 13 человек Снежная буря угрожает северо-востоку США Восточное побережье США остается без электричества и задыхается от жары

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az