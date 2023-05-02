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Макроэкономика 02.05.2023 09:34

Манат подорожал к евро и к рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 2 мая сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 2 мая ЦБА установил на уровне 1.8674 манат/1EUR (1 мая - 1.8709 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 2 мая установил на уровне 0.0212 манат/1RUB (1 мая - 0.0213 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 2 мая ЦБА сохранил на уровне 0.0874 манат/1TRY.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЦБА, МАНАТ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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