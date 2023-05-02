First Republic Bank закрыт регуляторами, его активы и депозиты покупает JPMorgan

Американские регуляторы закрыли First Republic Bank, продав основную часть его активов, а также депозиты банку JPMorgan Chase & Co.
Крах First Republic стал крупнейшим в финансовой системе США со времен кризиса 2008 года.
В результате сделки к JPMorgan перейдут депозиты клиентов First Republic на общую сумму около $92 млрд, причем как застрахованные Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC), так и не застрахованные. Сумма включает $30 млрд, которые First Republic получил в марте от 11 крупных банков США в виде депозитов, говорится в пресс-релизе JPMorgan. Эти средства будут возвращены вкладчикам после закрытия сделки.
Кроме того, JPMorgan покупает подавляющее большинство активов First Republic, включая его портфель кредитов на сумму $173 млрд и ценные бумаги на $30 млрд.
В рамках соглашения FDIC разделит с JPMorgan убытки по ипотечным займам на жилую и коммерческую недвижимость, выданным First Republic. Кроме того, регулятор предоставит JPMorgan финансирование под фиксированную процентную ставку в размере $50 млрд сроком на пять лет.
FDIC ожидает, что расходы ее страхового фонда в связи с крахом First Republic составят порядка $13 млрд, говорится в сообщении регулятора.
First Republic, занимавший 14-е место среди крупнейших банков США на конец 2022 года, зафиксировал отток средств клиентов с депозитов на сумму более $100 млрд вслед за закрытием Silicon Valley Bank в марте этого года.
Активы First Republic, по данным на 13 апреля, составляли $229,1 млрд, отмечает FDIC.
Более крупным в истории банковской системы США является только крах Washington Mutual, активы которого превышали $307 млрд. В 2008 году их также выкупил JPMorgan.
Баку и Ереван ведут переговоры вокруг «Соглашения об урегулировании отношений», заявляют в парламенте Армении
В Гааге дали Баку и Еревану время до 21 августа для представления замечаний по предварительным возражениям относительно юрисдикции суда
В Великобритании в преддверии коронации выросла популярность Карла III
МВД Азербайджана задержало двух курьеров со 112 кг наркотиков из Ирана
Мировые кассовые сборы «Братьев Супер Марио в кино» превысили $1 млрд
Алиев посещает Cальянский район
В Финляндии проходят переговоры о формировании нового правительства
Генсек ООН в Катаре проводит встречу по Афганистану со спецпредставителями более чем 20 стран
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Банк Республика запускает кампанию по микрокредитам «Выгодно для Бизнеса»
Агентство Standard & Poor`s повысило рейтинговый прогноз Kapital Bank
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС