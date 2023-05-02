First Republic Bank закрыт регуляторами, его активы и депозиты покупает JPMorgan

Американские регуляторы закрыли First Republic Bank, продав основную часть его активов, а также депозиты банку JPMorgan Chase & Co.

Крах First Republic стал крупнейшим в финансовой системе США со времен кризиса 2008 года.

В результате сделки к JPMorgan перейдут депозиты клиентов First Republic на общую сумму около $92 млрд, причем как застрахованные Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC), так и не застрахованные. Сумма включает $30 млрд, которые First Republic получил в марте от 11 крупных банков США в виде депозитов, говорится в пресс-релизе JPMorgan. Эти средства будут возвращены вкладчикам после закрытия сделки.

Кроме того, JPMorgan покупает подавляющее большинство активов First Republic, включая его портфель кредитов на сумму $173 млрд и ценные бумаги на $30 млрд.

В рамках соглашения FDIC разделит с JPMorgan убытки по ипотечным займам на жилую и коммерческую недвижимость, выданным First Republic. Кроме того, регулятор предоставит JPMorgan финансирование под фиксированную процентную ставку в размере $50 млрд сроком на пять лет.

FDIC ожидает, что расходы ее страхового фонда в связи с крахом First Republic составят порядка $13 млрд, говорится в сообщении регулятора.

First Republic, занимавший 14-е место среди крупнейших банков США на конец 2022 года, зафиксировал отток средств клиентов с депозитов на сумму более $100 млрд вслед за закрытием Silicon Valley Bank в марте этого года.

Активы First Republic, по данным на 13 апреля, составляли $229,1 млрд, отмечает FDIC.

Более крупным в истории банковской системы США является только крах Washington Mutual, активы которого превышали $307 млрд. В 2008 году их также выкупил JPMorgan.