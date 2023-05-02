Госдеп считает, что решение о членстве Украины в НАТО должно приниматься странами альянса коллективно

Вопрос о том, когда Украина может стать членом НАТО, должны решать не только США, а коллективно все члены этого альянса, заявил в понедельник представитель Госдепа Ведант Патель.

"Речь идет о коллективном решении, которое будет принимать альянс", - сказал он на брифинге. Так Патель ответил на просьбу прокомментировать данные французских СМИ о том, что США - среди стран, которые во время подготовки саммита альянса в Вильнюсе резче всех выступают против быстрого приглашения Киева в НАТО.

При этом Патель заверил, что Вашингтон по-прежнему поддерживает политику открытых дверей НАТО.