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Дальнее зарубежье 02.05.2023 12:22

В Финляндии проходят переговоры о формировании нового правительства

В Финляндии во вторник стартовали переговоры о формировании нового правительства.

Победившая на прошедших 2 апреля парламентских выборах Национальная коалиционная партия (НКП) пригласила к участию в будущей коалиции партии "Истинные финны", Христианские демократы и Шведскую народную партию.

Открывая начавшиеся в Доме сословий переговоры председатель НПК Петтери Орпо (Petteri Orpo) заявил, что уже разговаривал с другими председателями (приглашенных в коалицию партий).

"Нас объединяет воля и такое же видение ситуативной картины того, куда движется Финляндия. Нам бросают вызовы проблемы в экономике, в повседневной жизни людей и мир вокруг нас... Теперь мы собираемся решить их вместе", - сказал он.

Председатель НПК сообщил, что предстоит провести большие реформы, связанные прежде всего с занятостью, устойчивым ростом экономики, предпринимательством, образованием, безопасностью и изменением климата. По его словам, государственные финансы должны быть скорректированы на шесть миллиардов в течение этого парламентского срока. Особо Орпо выделил проблемы энергетики.

Перед началом переговоров Орпо выразил надежду, что новое правительство будет сформировано к июню. Ряд финских политиков выразили мнение, что будущее правительство будет самым правым с истории страны.

Нынешняя ведущая правящая Социал-демократическая партия во главе с премьер-министром Санной Марин на парламентских выборах потерпела поражение, заняв третье место. Социал-демократов к переговорам о формировании нового кабинета министров не пригласили.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ФОРМИРОВАНИЕ, ПЕРЕГОВОРЫ


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