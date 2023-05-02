В Финляндии проходят переговоры о формировании нового правительства

В Финляндии во вторник стартовали переговоры о формировании нового правительства.
Победившая на прошедших 2 апреля парламентских выборах Национальная коалиционная партия (НКП) пригласила к участию в будущей коалиции партии "Истинные финны", Христианские демократы и Шведскую народную партию.
Открывая начавшиеся в Доме сословий переговоры председатель НПК Петтери Орпо (Petteri Orpo) заявил, что уже разговаривал с другими председателями (приглашенных в коалицию партий).
"Нас объединяет воля и такое же видение ситуативной картины того, куда движется Финляндия. Нам бросают вызовы проблемы в экономике, в повседневной жизни людей и мир вокруг нас... Теперь мы собираемся решить их вместе", - сказал он.
Председатель НПК сообщил, что предстоит провести большие реформы, связанные прежде всего с занятостью, устойчивым ростом экономики, предпринимательством, образованием, безопасностью и изменением климата. По его словам, государственные финансы должны быть скорректированы на шесть миллиардов в течение этого парламентского срока. Особо Орпо выделил проблемы энергетики.
Перед началом переговоров Орпо выразил надежду, что новое правительство будет сформировано к июню. Ряд финских политиков выразили мнение, что будущее правительство будет самым правым с истории страны.
Нынешняя ведущая правящая Социал-демократическая партия во главе с премьер-министром Санной Марин на парламентских выборах потерпела поражение, заняв третье место. Социал-демократов к переговорам о формировании нового кабинета министров не пригласили.
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