Алиев утвердил два соглашения между правительствами ОТГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении соглашения "О международных комбинированных грузоперевозках между правительствами стран-членов Организации тюркских государств".
Также глава государства подписал закон об утверждении соглашения "О создании упрощенного таможенного коридора между правительствами Организации тюркских государств".
Оба соглашения подписаны 11 ноября 2022 года в Самарканде.
Тексты законов опубликованы во вторник на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
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