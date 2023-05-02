Алиев утвердил два соглашения между правительствами ОТГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении соглашения "О международных комбинированных грузоперевозках между правительствами стран-членов Организации тюркских государств". Также глава государства подписал закон об утверждении соглашения "О создании упрощенного таможенного коридора между правительствами Организации тюркских государств". Оба соглашения подписаны 11 ноября 2022 года в Самарканде. Тексты законов опубликованы во вторник на сайте главы государства. Б.Рустамбеков

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