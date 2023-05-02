В Гааге дали Баку и Еревану время до 21 августа для представления замечаний по предварительным возражениям относительно юрисдикции суда

Баку и Ереван до 21 августа 2023 года могут представить в Международный суд ООН письменное изложение своих замечаний и соображений по предварительным возражениям, выдвинутым сторонами по взаимным искам о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

В опубликованных в понедельник пресс-релизах суда отмечается, что соответствующее решение приняла председатель суда (Джоан Донохью - ИФ-Аз).

Там же отмечается, что предварительные возражения относительно юрисдикции суда были выдвинуты Баку и Ереваном 21 апреля, после чего, в соответствии с регламентом, разбирательство по существу было приостановлено. Постановления главного судебного органа ООН датированы 25 апреля.

Согласно процедуре, когда одна из сторон выдвигает предварительное возражение, разбирательство по существу дела приостанавливается и открывается отдельный этап разбирательства дела, который также включает в себя письменное и устное судопроизводство.

Суд выносит решение, которое оглашается на открытом заседании. Он может либо поддержать возражение, после чего производство по делу прекращается, отвергнуть его, после чего разбирательство по существу дела возобновляется со стадии, с которой оно было приостановлено, либо объявить, что решение в отношении возражения должно быть вынесено во время разбирательства дела по существу.

Как сообщалось ранее, Армения и Азербайджан 16 и 23 сентября 2021 года инициировали судебные разбирательства в Международном суде ООН, обвинив друг друга в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

P.Керимов