ВБ меняет Doing Business на Business Ready

Всемирный банк (ВБ) сообщил о начале работы над новым проектом "Business Ready" (B-Ready).
Как заявили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в представительстве Всемирного банка в Азербайджане, B-Ready заменит доклад "Doing Business" и "обеспечит более прозрачный и сбалансированный подход к оценке инвестиционного и бизнес-климата в странах".
В ВБ также отметили, что первый выпуск нового доклада планируется опубликовать весной 2024 года, исследование охватит 54 экономики. В течение следующих трех лет ВБ собирается расширить проект: довести количество стран, по которым ведется обзор, до 180.
"Business Ready" уделит основное внимание таким темам как "открытие бизнеса", "размещение бизнеса", "коммунальные услуги", "трудовые отношения", "финансовые услуги", "международная торговля", "налогообложение", "рыночная конкуренция", "разрешение споров" и "банкротство".
Азербайджан включен во вторую группу стран, на которые будет распространяться отчет в 2024-2025гг (будет опубликован в 2025г -ИФ).
P.Керимов
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