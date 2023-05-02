Баку и Ереван ведут переговоры вокруг «Соглашения об урегулировании отношений», заявляют в парламенте Армении

В Ереване имеют максимальные ожидания от встречи глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в Вашингтоне, переговоры ведутся вокруг соглашения об урегулировании отношений, заявил глава постоянной комиссии парламента Армении по вопросам европейской интеграции Арман Егоян.
"Мы имеем, возможно, максимальные ожидания от переговоров глав МИД. Переговоры касаются всего спектра армяно-азербайджанских отношений, всех нерешенных вопросов. И по всем этим вопросам будет сделано всё для достижения согласия", - сказал Егоян журналистам во вторник.
По его словам, армянская и азербайджанская стороны ведут переговоры вокруг документа под названием "Соглашение об урегулировании отношений".
Егоян отметил, что для полноценной реализации возможного соглашения между Ереваном и Баку необходимы международные гарантии.
"Тот факт, что переговоры проходят в Вашингтоне, уже предполагает определенную систему гарантий, как если бы переговоры проходили в Москве. Считаем, что без крепкой системы международных гарантий ни одно соглашение не может действовать", - сказал он.
Он также отметил, что переговоры глав МИД Армении и Азербайджана продлятся несколько дней, что "связано с объемным и предметным содержанием переговоров".
В Вашингтоне 1 мая состоялась встреча глав МИД Армении, Азербайджана и госсекретаря США. "Были обсуждены вопросы, касающиеся ситуации с безопасностью в регионе, процесса урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном", - сообщила пресс-служба МИД Армении.
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