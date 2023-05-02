Банк Республика запускает кампанию по микрокредитам «Выгодно для Бизнеса»

Вы планируете развивать свой бизнес и достигать новых целей?
Банк Республика, придающий большое значение развитию предпринимательства в нашей стране, запускает микрокредитную кампанию «Выгодно для бизнеса» для владельцев агро и микробизнеса!
Так, в рамках акции, которая продлится до 1 июля, у предпринимателей, обратившихся в Банк, будет возможность оформить микро и агрокредиты по ставке 10% годовых и на более выгодных условиях. Максимальная сумма кредита составляет 50.000 манат, срок до 36 месяцев.
Другие особенности кампании:
• Возможность приобретения кредита без поручителя;
• Возможность приобретения кредита без комиссии;
• Возможность приобретения кредита траншами ( по частям);
• Возможность открытия кредитной линии;
• Льготный период - до 12 месяцев
• Бесплатный график платежей;
• Отсутствие страхового взноса;
• Отсутствие затрат на оценку.
Кредиты предоставляются для деловых людей, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере торговли, сельского хозяйства, обслуживания, производства, транспорта и строительства.
Для достижения своих бизнес-целей выберите Банк Республику и воспользуйтесь выгодными условиями!
Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбук, instagram, linkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.
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