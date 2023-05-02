Банк Республика запускает кампанию по микрокредитам «Выгодно для Бизнеса»

Вы планируете развивать свой бизнес и достигать новых целей?

Банк Республика, придающий большое значение развитию предпринимательства в нашей стране, запускает микрокредитную кампанию «Выгодно для бизнеса» для владельцев агро и микробизнеса!

Так, в рамках акции, которая продлится до 1 июля, у предпринимателей, обратившихся в Банк, будет возможность оформить микро и агрокредиты по ставке 10% годовых и на более выгодных условиях. Максимальная сумма кредита составляет 50.000 манат, срок до 36 месяцев.

Другие особенности кампании:

• Возможность приобретения кредита без поручителя;

• Возможность приобретения кредита без комиссии;

• Возможность приобретения кредита траншами ( по частям);

• Возможность открытия кредитной линии;

• Льготный период - до 12 месяцев

• Бесплатный график платежей;

• Отсутствие страхового взноса;

• Отсутствие затрат на оценку.

Кредиты предоставляются для деловых людей, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере торговли, сельского хозяйства, обслуживания, производства, транспорта и строительства.

Для достижения своих бизнес-целей выберите Банк Республику и воспользуйтесь выгодными условиями!

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбук, instagram, linkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.