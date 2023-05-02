Власти Узбекистана законодательно закрепили лимит госдолга страны на уровне 60% ВВП

Власти Узбекистана ввели лимит на увеличение госдолга страны, ограничив его рост уровнем в 60% ВВП.

Эта норма закреплена в законе "О государственном долге", принятом парламентом и подписанным президентом страны Шавкатом Мирзиеевым. В тексте документа, обнародованном во вторник, предусмотрено, что закон вступит в силу спустя три месяца, 2 августа.

"Размер государственного долга не должен превышать 60% по отношению к годовому прогнозному показателю валового внутреннего продукта", - говорится в тексте закона. Ранее данный показатель не регулировался отдельным законом.

В соответствии с документом, при достижении госдолга уровня в 50% ВВП правительство должно внести в парламент предложение о мерах по стабилизации ситуации.

Уполномоченным органом по управлению госдолгом определяется министерство финансов страны.

Принятый закон также содержит нормы, касающиеся порядка выдачи государственной гарантии, обстоятельств, при которых такие гарантии не предоставляются, обязанностей заемщиков-резидентов, прекращения действия госгарантии.

По данным статорганов, на 1 января 2023 года госдолг Узбекистана достиг $29,2 млрд (рост за год на 11%), или 36,4% ВВП. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает стабилизации размера госдолга республики к ВВП в 2023-2024 годах в среднем на уровне 36,4%.